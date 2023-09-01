الخطوط الجوية الإسكندنافية تحقق أول أرباح منذ 2019

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سجلت شركة الطيران الاسكندنافية "ساس ايه بي" أرباحا فصلية لأول مرة منذ 4 سنوات، وذكرت أن المستثمرين يبدون "اهتماما كبيرا" بالأسهم الجديدة المقرر طرحها الشهر الجاري، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة.

وارتفعت عائدات الشركة خلال الربع الثالث بنسبة 54 % إلى 2ر13 مليار كرونه (2ر1 مليار دولار)، فيما بلغ الدخل الصافي 461 مليون كرونه، مقارنة بصافي خسائر بلغ 85ر1 مليار كرونه في العام السابق، حسبما ذكرت شركة ساس في بيان اليوم.

ورفعت هذه الأنباء من قيمة أسهم الشركة بنسبة 28 % في ستوكهولم.

وتمر الشركة بإعادة تنظيم نظرا لإفلاسها، مما يعني الغاء حملة الأسهم الحاليين، بعدما طلبت حمايتها من الإفلاس في يوليو 2022. وتستهدف إنهاء الإجراءات القضائية "قرب نهاية العام".