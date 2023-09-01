الدنمارك تطلب من روسيا تقليص عدد موظفي سفارتها في كوبنهاجن

طلبت السلطات الدنماركية، اليوم، من نظيرتها الروسية تقليص عدد موظفي سفارتها في العاصمة كوبنهاجن بحلول نهاية الشهر الجاري.

وذكرت وزارة الخارجية الدنماركية، في بيان، أنها قررت ألا يزيد عدد الدبلوماسيين في السفارة الروسية في كوبنهاجن عن خمسة، وعدد الموظفين الإداريين عن 20 شخصا، بما يتساوى مع عدد أعضاء بعثتها الدبلوماسية في موسكو.

وأوضحت أن قرارها جاء في أعقاب طلب روسي مماثل بحق أعضاء السفارة الدنماركية، لافتة إلى أنه وجب على موسكو تنفيذ الخفض بحلول 29 سبتمبر الجاري.

وكانت الدنمارك قد طردت، في أبريل 2022، 15 دبلوماسيا روسيا اتهمتهم بأنهم ضباط مخابرات، لترد موسكو بعمل مماثل.