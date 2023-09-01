إيران تدین الهجوم الذي استهدف القوات العسكرية الباكستانية

أدان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، بشدة الهجوم الذي استهدف القوات العسكرية الباكستانية أمس الخميس.

وأعرب كنعاني، اليوم الجمعة، عن تعازيه للحكومة والجيش الباكستاني وأسر ضحايا الهجوم الإرهابي الذي تعرضت له القوات العسكرية الباكستانية، والذي أدى إلى مقتل وجرح عدد من القوات، حسبما أفادت وكالة مهر الإيرانية للأنباء.

وذكر مسئولون اليوم أن انتحاريا قتل تسعة جنود عندما صدم دراجته البخارية بمركبة عسكرية شمال غربي باكستان، في أكثر هجوم دموي يستهدف الجيش الباكستاني خلال العام الجاري.

وأصيب 5 جنود آخرون في الهجوم الذي وقع ليلة الخميس- الجمعة في بلدة بانو المحاذية لمنطقة وزيرستان قرب الحدود الأفغانية، وكانت المنطقة تخضع من قبل لسيطرة مسلحين إسلاميين مرتبطين بتنظيم القاعدة.

وذكر بيان عسكري أن القوات نصبت سياجا أمنيا حول المنطقة عقب التفجير وتبحث عن الجناة.

ولم تعلن أي جهة مسئوليتها عن الهجمات التي وقعت مؤخرا، ولكن من المعروف أن مسلحي جماعة طالبان باكستان، وتنظيم داعش يستهدفون القوات الأمنية والمدنيين في المنطقة.