الرئيس الروسي يؤكد عقد لقاء مع نظيره الصيني في القريب العاجل

أكّد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، أنه سيعقد قريبًا اجتماعًا مع الزعيم الصيني، شي جين بينج، لبحث جملة أمور بينها تطوير الروابط الإنسانية.

وقال بوتين خلال درس مفتوح تحت عنوان "الحديث حول الأهم": "قريبا جدًا سيكون لدينا حدث، سنعقد اجتماعًا مع رئيس جمهورية الصين. يناديني بصديقه، ويسعدني أن أسميه صديقي، لأنه شخص يعمل الكثير من أجل تطوير الروابط والعلاقات الروسية الصينية، في مختلف المجالات"، بحسب وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وأضاف بوتين: "نتطلع إلى تطوير العلاقات والروابط الروسية الصينية، وسنناقش معه بالتأكيد ما يمكن القيام به في هذا الاتجاه، في اتجاه تطوير الاتصالات الإنسانية".

كانت وكالة بلومبرج للأنباء قد نقلت يوم الثلاثاء الماضي عن مصادر مطلعة لم تكشف عن هويتها ،قولها إن بوتين وافق على دعوة من شي لحضور منتدى الحزام والطريق في أكتوبر في الصين.

يشار إلى أن الرئيس الصيني، زار روسيا، في الفترة من 20 إلى 22 مارس الماضي، والتقى خلال زيارته بالرئيس الروسي بوتين، وناقش الرئيسان الوضع في أوكرانيا، بما في ذلك مبادرة السلام الصينية الأخيرة بشأن أوكرانيا من بين قضايا أخرى.