بابا الفاتيكان يصل منغوليا

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وصل بابا الفاتيكان، فرانسيس الأول، إلى مدينة "أولان باتور"، عاصمة منغوليا، صباح اليوم الجمعة، في مستهل زيارة للبلاد.

وهذه أول زيارة من نوعها يقوم بها بابا للفاتيكان إلى منغوليا، وقد طال انتظارها. ويصف البابا منغوليا بأنها "قلب آسيا".

وكان في استقبال رأس الكنيسة الكاثوليكية/86 عاما/ لدى وصوله إلى العاصمة المنغولية اليوم الجمعة وزيرة الخارجية، باتسيتسينج باتمونخ.

كما استقبلت البابا امرأة شابة قدمت له كوبا من الزبادي المجفف وهو أكلة منغولية، في لفتة ترحيب شائعة في البلاد.

ومنغوليا هي أكبر دولة غير ساحلية في العالم، وتقع بين روسيا والصين.

ومن المقرر أن يخلد رأس الكنيسة الكاثوليكية للراحة عقب وصوله، بعد رحلة طويلة من روما، حيث يبدأ جدول أعماله الرسمي غدا السبت.

وسيلتقي البابا فرانسيس زعماء منغوليين وشخصيات عامة وممثلين عن المجتمع المدني.

وتستمر زيارة البابا (86 عاما) لمنغوليا حتى يوم الإثنين المقبل.

ومن المتوقع أن يلتقي فرانسيس مع القيادة المنغولية غدا السبت. ويعتزم بعد ذلك إلقاء أول خطاب لهـ ولقاء رجال دين.

وهناك حوالي 1500 كاثوليكي فقط في منغوليا، من أصل عدد سكان يزيد عن ثلاثة ملايين نسمة. والديانتان الرئيسيتان في البلاد هما البوذية والشامانية.