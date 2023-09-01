اتساع نشاط قطاع التصنيع في روسيا الشهر الماضي

كشفت بيانات اقتصادية اتساع نشاط قطاع التصنيع في روسيا بوتيرة متسارعة خلال شهر أغسطس الماضي على خلفية زيادة حجم الطلبيات، ورغم الضغوط التضخمية والحرب الدائرة في أوكرانيا.

وارتفع مؤشر مديري مشتريات قطاع التصنيع في روسيا التابع لمؤسسة إس آند بي جلوبال للدراسات الاقتصادية والتسويقية إلى 7ر52 نقطة في أغسطس مقابل 1ر52 نقطة في يوليو، ويذكر أن تسجيل المؤشر قراءة أكثر من خمسين نقطة يشير إلى نمو القطاع.

وذكرت إس أند بي جلوبال أن قطاع الصناعة في البلاد شهد تحسنا خلال الشهور الـ16 الماضية.

وارتفع حجم الطلبيات الجديدة في روسيا بأسرع وتيرة لها في ثلاثة أشهر، مما دفع الشركات إلى زيادة حجم الإنتاج في أغسطس الماضي.

كما زاد حجم التوظيف في قطاع الصناعة الروسي في أغسطس بالتواكب مع زيادة حجم الطلب على المنتجات الصناعية، وإن ظلت وتيرة خلق فرص العمل هي الأضعف خلال تسعة أشهر.

وارتفعت أنشطة المشتريات للشركات الروسية بسبب جهودها لتعويض المخزون لديها، والذي تراجع بشدة خلال الفترة السابقة.

ورغم العواقب المحتملة لضعف الروبل الروسي، ما زالت الشركات تتوقع زيادة الناتج الصناعي على مدار العام المقبل، وهو ما يعكس خططا لتوسيع خطوط الانتاج وتحسين الفعالية.