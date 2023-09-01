ألمانيا تختبر نظام إنذار على مستوى البلاد يوم 14 سبتمبر

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أعلنت السلطات الألمانية اليوم الجمعة، أنها سوف تختبر نظام إنذار على مستوى البلاد للتنبيه في حالات الطوارئ في 14 سبتمبر.

وقالت وزارة الداخلية الألمانية والمكتب الاتحادي للحماية المدنية والمساعدة في حالات الكوارث إنه سوف يتم تنبيه المواطنين الألمان تمام الساعة الحادية عشرة (0900 بتوقيت جرينتش) عبر قنوات مختلفة.

وقالت يوليانه زايفرت، المسؤولة بالوزارة: "نعتمد على استخدام مزيج من وسائل التنبيه".

ومن المقرر توزيع رسائل التنبيه على القنوات الإذاعية والتلفزيونية وكذلك الهواتف المحمولة عبر تطبيقات مثل "نينا".

وسوف تبث الصافرات ولوحات المعلومات الرسائل على منصات البث العامة وفي القطارات.

وقال رالف تيسلر، رئيس المكتب الاتحادي للحماية المدنية والمساعدة في حالات الكوارث: "سوف تكون صاخبة للغاية".

وخلال آخر اختبار في ديسمبر الماضي، تلقى تسعة من أصل عشرة أشخاص في ألمانيا تنبيها عبر وسيلة أو أخرى.

وكثفت ألمانيا جهود تحسين التواصل مع المواطنين في حالة الطوارئ بعد الفيضانات العارمة التي ضربت غرب البلاد في صيف 2021.