وزير خارجية هولندا يستقيل رسميا استعدادا لتولي منصب مفوض المناخ الأوروبي

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أعلن وزير الخارجية الهولندي فوبكه هويكسترا اليوم الجمعة، أنه استقال رسميا من منصبه، استعدادا لدوره الجديد المحتمل كمفوض للاتحاد الأوروبي للعمل المناخي.

وقال هويكسترا في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، المعروف سابقا باسم "تويتر"، إنه تقدم بأوراق استقالته إلى الملك فيليم ألكسندر اليوم الجمعة.

ورشحت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، هويكسترا المنتمي لحزب النداء الديمقراطي المسيحي لتولي هذا المنصب.

ومن المقرر أن يخلف هويكسترا مواطنه الهولندي الديمقراطي الاشتراكي فرانس تيمرمانس، أبرز مرشح لتشكيل ائتلاف بين حزبه، حزب العمل، وحزب الخضر، في الانتخابات البرلمانية المقبلة والمقررة في نوفمبر في هولندا.

وحاليا، ستتولى ليزي شراينماخر،وزيرة التجارة الخارجية الحالية أيضاً، حقيبة الخارجية.

وكان هويكسترا يشغل منصب وزير الخارجية ونائب رئيس الوزراء منذ يناير 2022.

وكتب على موقع "إكس"، إن الحرب في أوكرانيا شكلت فترة توليه منصبه، كما أنها كشفت أهمية وجود اتحاد أوروبي وحلف شمال الأطلسي (ناتو) يتمتعان بالقوة والحسم".

في هولندا، تتزايد الانتقادات لترشيح هوكسترا لمنصب مفوض المناخ.

واشتكى المنتمون إلى حزبي الخضر والديمقراطي الاشتراكي وكذلك المنظمات البيئية وحركة المواطنين من افتقاره للخبرة والمعرفة وانه لم ينظم أبدا حملة من أجل اتخاذ إجراءات بشأن تغير المناخ.