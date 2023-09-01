حزب البديل من أجل ألمانيا يتفوق على المحافظين في استطلاع للرأي بولاية ساكسونيا

حصل حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف على 35% في استطلاع للرأي بولاية ساكسونيا شرقي البلاد، حيث تفوق على الاتحاد الديمقراطي المسيحي المحافظ، الذي حصل على 29%، وفقا لما ذكرته صحيفة لايبتسيجر فولكس تسايتونج اليومية.

وكلفت الصحيفة معهد أبحاث الرأي (آي إن إس إيه) بإجراء الاستطلاع مع صحيفتين أخريين هما "فرايه برسه" و"ساكسيشه تسايتونج" وتم نشره يوم الخميس.

وسيصوت ما مجموعه 9% ممن شملهم الاستطلاع لصالح حزب دي لينكه اليساري المتشدد، و7% للحزب الديمقراطي الاجتماعي الألماني من يسار الوسط، و6% للخضر، و5% للديمقراطيين الأحرار المؤيدين لقطاع الأعمال.

وربما لن تكون الأرقام كافية لاستمرار الائتلاف الحاكم الحالي المكون من حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي والحزب الديمقراطي الاجتماعي والخضر في ساكسونيا.

وفي ولاية ساكسونيا، من المقرر إجراء انتخابات الولاية القادمة في أول أيلول/سبتمبر 2024.

وتعهدت الأحزاب الراسخة في ألمانيا بعدم التعاون مع حزب البديل من أجل ألمانيا، لكنه شهدت ارتفاعا في استطلاعات الرأي إلى حوالي 20% على المستوى الوطني. وكانت شعبية الحزب اليميني المتطرف أعلى في الولايات الست التي كانت تشكل ألمانيا الشرقية الشيوعية السابقة، والتي تعد ساكسونيا واحدة منها.

وشمل الاستطلاع عينة من 1500 شخص من الناخبين المحتملين وجرى في الفترة من 11 إلى 22 آب/أغسطس، بهامش خطأ أقل أو أكثر من 2ر2 نقطة مئوية.

وتعكس استطلاعات الرأي من حيث المبدأ الرأي فقط في وقت الاستطلاع وليست تنبؤات لنتيجة الانتخابات.