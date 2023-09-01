بريطانيا: مليونا شخص يستخدمون ائتمان الشراء الآن والدفع لاحقا لتغطية الاحتياجات الأساسية

ذكرت "خدمة المال والمعاشات التقاعدية" في بريطانيا، أن حوالي مليوني شخص في البلاد، يستخدمون ائتمان الشراء الآن والدفع لاحقا "بي.إن.بي.إل"، لتغطية تكاليف مواد البقالة، والفواتير، وغير ذلك من الاحتياجات الضرورية.

وفي حين أن الإلكترونيات والملابس هي أكثر المشتريات شيوعا، مع ديون قصيرة الأجل، فإن واحدا من بين كل خمسة أفراد، يستخدم "بي.إن.بي.إل"، للأساسيات، طبقا لاستطلاع رأي أجرته الهيئة الاستهلاكية في مارس الماضي، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الجمعة.

وذكر نصف المشاركين في الاستطلاع أن ضغوط تكاليف المعيشة غيرت كيفية استخدامهم "بي.إن.بي.إل".

وأظهر الاستطلاع، الذي شمل حوالي ألفي شخص، أن واحدا، تقريبا، من بين كل ثلاثة مستخدمين، كان لديه فاتورتان مستحقتان على الأقل، بينما كان حوالي 30% مدينين بأكثر من 100 جنيه استرليني.

كما أظهرت تقديرات الهيئة أنه بشكل إجمالي يستخدم أكثر من عشرة ملايين شخص نظام ائتمان الشراء الآن والدفع لاحقا.