المرصد السوري: مقتل أكثر من 50 شخصا في اشتباكات بين الأكراد والعرب بسوريا

لقي ما لا يقل عن 50 شخصا حتفهم وأصيب 58 آخرين خلال اشتباكات استمرت 5 أيام بين مقاتلين من قبائل عربية وقوات سوريا الديمقراطية الكردية (قسد) المدعومة من الولايات المتحدة شرقي سوريا، حسبما ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم الجمعة.

وذكر المرصد السوري أن 52 شخصا، من بينهم ستة مدنيين، لقوا حتفهم أثناء القتال في محافظة دير الزور شرقي البلاد.

وذكر المرصد الذي يتخذ من بريطانيا مقرا له أن هناك 29 قتيلا من القبائل العربية، و13 آخرين من قوات سوريا الديمقراطية وأربعة آخرين لم يتسن التعرف على جنسياتهم.

واندلع العنف يوم الأحد الماضي، بعد يوم من احتجاز قوات سوريا الديمقراطية لقائد وعدد من عناصر مجلس دير الزور العسكري، الذي كان متحالفا في فترة ما مع قوات سوريا الديمقراطية في القتال ضد تنظيم داعش في سوريا.

واتهمت قوات سوريا الديمقراطية المحتجزين بالفساد والتعسف ضد سكان شمال شرقي سوريا.