الأردن ينضم لتحالف الأمن البحري الدولي

أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، ممثلة بقيادة القوة البحرية والزوارق الملكية، اليوم الجمعة، عن انضمامها لتحالف الأمن البحري الدولي، مقره البحرين.

وأشارت القيادة العامة الأردنية إلى أن هذا التحالف البحري ليس الأول من نوعه للمملكة الهاشمية، فهي "عضو فعال في قيادة قوات التحالف البحرية المشتركة منذ 2008، والذي من خلاله تسلمت قيادة القوة البحرية والزوارق الملكية قيادة قوة الواجب المختلطة 152 مرتين في الأعوام 2016 و2019 وقيادة قوة الواجب المختلطة 151 في العام 2022"، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الأردنية (بترا).

ونوهت القيادة بقيام القوة البحرية والزوارق الملكية بإدخال تكنولوجيا دمج الذكاء الاصطناعي بالأنظمة المسيرة، بالشراكة مع القيادة البحرية المركزية الأمريكية، حيث تم افتتاح المركز الأردني للأنظمة المسيرة في قيادة القوة البحرية الأردنية عام 2022.

ومن شأن الانضمام لتحالف الأمن البحري الدولي أن "يعزز من دور القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي في الأمن الدولي والإقليمي"، بحسب بترا.