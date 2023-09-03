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تقرير: محادثات إلكترونية مسربة تكشف هوية 45 من ضحايا أندرو تيت


نشر في: الجمعة 1 سبتمبر 2023 - 1:47 ص | آخر تحديث: الجمعة 1 سبتمبر 2023 - 1:47 ص

يزعم فيلم وثائقي جديد أنه كشف دليلا يتعلق بـ 45 ضحية محتملة لأندرو تيت، المؤثر (انفلونسر) عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والذي اتهمته السلطات الرومانية بالاغتصاب وتهريب البشر وتشكيل عصابة إجرامية لاستغلال النساء.

ويفحص الصحفي الاستقصائي مات شيا في الفيلم الوثائقي الذي أنتجته قناة "بي بي سي 3": "أندرو تيت: الرجل الذي استدرج العالم؟" 12 ألف صفحة من الرسائل المشفرة التي يزعم أن أعضاء من مجموعة "وور روم" الإلكترونية الخاصة، التي أسسها تيت، في الفترة بين مارس 2019 وأبريل 2020، حسبما ذكرت صحيفة "نيويورك ديلي نيوز".

ويبدو أن الرسائل، التي تمت مشاركتها عبر تطبيق تليجرام، تقدم تفاصيل عن أساليب استدراج النساء للعمل في البغاء. وتتضمن الأساليب إغواء الضحايا وعزلهم اجتماعيا وإقناعهن بأداء عروض إباحية أمام كاميرات شبكة الإنترنت.

وانتقد المتحدث باسم بطل العالم السابق في رياضة "كيك بوكس" تقرير "بي بي سي" باعتباره "محاولة صارخة أخرى على طرح مزاعم متحيزة وغير مثبتة" ضده.


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