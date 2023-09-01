قال القيادي البارز في جماعة أنصار الله الحوثية علي القحوم، اليوم الجمعة، إن هناك تواجدا عسكريا كبيرا للولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا في باب المندب ومحافظات يمنية، معتبرا ذلك "مؤشرا خطيرا".

وأوضح القحوم، لوكالة (د. ب. أ)، أن هناك "حضورا وتواجدا عسكريا أمريكيا وبريطانيا وفرنسيا كبيرا في باب المندب وقبالة السواحل والجزر اليمنية، وفي محافظات حضرموت والمهرة وشبوة وقاعدة العند بمحافظة لحج، إضافة إلى بناء قواعد عسكرية للتواجد المباشر والبقاء الدائم في عملية استباقية للتموضع في مناطق استراتيجية ومهمة على مستوى اليمن والمنطقة".

واعتبر عضو المكتب السياسي للحوثيين أن "هذا التواجد العسكري يأتي في ظل المتغيرات الدولية والتحالفات وكسر القطبية الواحدة وتكوين عالم متعدد الأقطاب".

وحذر القحوم من أن "التواجد الأمريكي المباشر في اليمن، يثبت أنه مؤشر خطير ومرحلة جديدة من مسلسل العدوان والحصار والمؤامرة المستمرة على البلد، ويؤكد على نوايا مبيته والتحضير لمرحلة قادمة للتصعيد".

وأردف القيادي الحوثي "صنعاء الدولة والقيادة تراقب عن كثب التواجد الأمريكي والغربي المباشر الذي يخالف كل الأعراف والقوانين الدولية، والذي لن يطول ولن يبقى مهما كانت المبررات، ولن نقف مكتوفي الأيدي إزاء ذلك سيما مع تعاظم القدرات والصناعات العسكرية اليمنية".

واستطرد قائلا "باب صنعاء مفتوح واليد ممدودة لكل اليمنيين في الجنوب ولكل المكونات الجنوبية، ولكل المكونات اليمنية على قاعدة جامعة وقواسم مشتركة، ومراعاة الأولويات وتحقيق معادلة يمنية داخلية قوية تفوت فرصة ومؤامرات الأعداء في تفتيت الجبهة الداخلية".

ويعاني اليمن حربا منذ نحو 9 سنوات، بين قوات الحكومة المعترف بها دوليا وجماعة أنصار الله الحوثية، خلفت واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية والاقتصادية بالعالم.