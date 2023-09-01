المبيدات الحشرية تقضي على مئات من خلايا النحل في إدلب بشمال سوريا

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تسببت المبيدات الحشرية في القضاء على أكثر من 500 خلية نحل بمحافظة إدلب في شمال سوريا خلال أيام معدودة بسبب احتوائها على مواد عالية السمية.

وخسر حميد العبدو معظم الخلايا في المنحل الخاص به خلال أيام قليلة نتيجة استعانة المزارعين في المنطقة بمبيدات مخصصة كوقاية أو علاج من إصابات بعض النباتات والأشجار بالآفات الحشرية.

وأصبح العبدو يملك 60 خلية نحل فقط بعدما كان لديه نحو 300 قبل شهر وسط خسارة مادية فادحة إذ أن سعر الخلية الواحدة لا يقل عن 100 دولار.

ويرى العبدو أنه كان يجب على المزارعين استعمال مواد لا تؤثر على النحل، أو إخبار أصحاب المناحل بمواعيد رش المبيدات الحشرية حتى يتمكنوا من نقل الخلايا إلى منطقة أخرى.

لكن يعتقد مربون آخرون أن تزامن حملة رش المبيدات الحشرية مع ارتفاع درجات الحرارة في البلاد فاقم المشكلة.

ويأمل مربو النحل أن تتضافر جهودهم لتشكيل جمعية من أجل حل مشاكلهم والمطالبة بحقوقهم إضافة للتنسيق مع المزارعين لتجنب وقوع كوارث مماثلة مستقبلا.