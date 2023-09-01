البنك الدولي يقرض تركيا مليار دولار لإعمار منطقة الزلزال

وقعت تركيا والبنك الدولي اتفاقا يقضي بتقديم الأخير قرضا بقيمة 5ر910ملايين يورو (مليار دولار) لدعم منطقة الزلزال جنوبي البلاد.

وذكرت وكالة الأناضول التركية للأنباء، نقلا عن بيان لوزارة الخزانة والمالية، أن البنك الدولي وتركيا وقعا اتفاقا اليوم الجمعة، بشأن استخدام القرض في إطار "مشروع إعادة التأهيل والإعمار بعد الزلزال في تركيا".

ويبلغ أجل القرض 18 سنة، منها فترة سماح مدتها 5 سنوات.

وتعليقا على الاتفاق، قال وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك، في تصريح للأناضول، إن دعم البنك الدولي لعملية إعادة الإعمار في منطقة الزلزال مهم للغاية.

وأضاف: "سنواصل العمل بكل طاقتنا وتعبئة كل مواردنا الدولية والمحلية للمساعدة على عودة المنطقة إلى سابق عهدها في أقرب وقت".

وفي 6 فبراير الماضي، ضرب جنوبي تركيا وشمالي سوريا زلزالان بقوة 7ر7 و6ر7 درجات على مقياس، تبعتهما آلاف الهزات الارتدادية.

وفي المجمل، لقي أكثر من 57 ألف شخص حتفهم في البلدين وأصبح أكثر من مليوني شخص بلا مأوى في تركيا وحدها.