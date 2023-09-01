تقرير: الحكومة الهولندية تتراجع عن جزء من خفض سعة مطار سخيبول

قررت الحكومة الهولندية التراجع عن جزء من خفض رحلات الطيران المخطط له من مطار سخيبول بعد اعتراضات قانونية من شركات طيران، وفقا لصحيفة "دي فولكسكرانت".

وأفادت وكالة بلومبرج للأنباء بأن مطار سخيبول سيسمح له بالتعامل مع 452 ألف رحلة طيران سنويا بحد أقصى بحلول نوفمبر 2024، بدلا من الخطة السابقة لخفض السعة إلى 440 ألف رحلة.

وذكر التقرير أن الحكومة الهولندية، التي تتولى مهام عملها حاليا كحكومة مؤقتة قبل الانتخابات المقرر إجراؤها في نوفمبر، ستلغي خطط حظر رحلات الطيران الليلية ورحلات الطائرات الخاصة من المطار الذي يقع في أمستردام.