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مقتل 9 جنود باكستانيين وسط زيادة في هجمات طالبان

إسلام أباد - د ب أ
نشر في: الجمعة 1 سبتمبر 2023 - 12:39 م | آخر تحديث: الجمعة 1 سبتمبر 2023 - 12:39 م

ذكر مسئولون اليوم الجمعة، أن انتحاريا قتل تسعة جنود عندما صدم دراجته البخارية بمركبة عسكرية شمال غربي باكستان، في أكثر هجوم دموي يستهدف الجيش الباكستاني خلال العام الجاري.

وأصيب خمسة جنود آخرون في الهجوم الذي وقع ليلة الخميس- الجمعة في بلدة بانو المحاذية لمنطقة وزيرستان قرب الحدود الأفغانية. وكانت المنطقة تخضع من قبل لسيطرة مسلحين مرتبطين بتنظيم القاعدة.

وذكر بيان عسكري في ساعة متأخرة أمس الخميس أن القوات نصبت سياجا أمنيا حول المنطقة عقب التفجير وتبحث عن الجناة.

ولم تعلن أي جماعة مسئوليتها عن الهجمات التي وقعت مؤخرا، لكن طالبان باكستان ومسلحي تنظيم داعش يستهدفون القوات الأمنية والمدنيين في المنطقة.


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