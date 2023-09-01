شهدت مدينة السويداء جنوب سوريا مظاهرة حاشدة، اليوم الجمعة، بمشاركة الآلاف، وسط حضور نسائي لافت هو الأكبر منذ بداية الاعتصامات قبل حوالي أسبوعين.

ووصف ياسر حناوي، أحد قادة الحراك المدني في المحافظة بأن المظاهرة التي شهدتها ساحة "السير / الكرامة" هي الأكبر منذ اندلاع الاحتجاجات قبل 13 يوميا، وقد شارك فيها حوالي 5 آلاف شخص بينهم أكثر من 600 امرأة.

وأضاف حناوي: "المظاهرات والاعتصامات اليوم اقتصرت فقط على مدينة السويداء حيث وصل معتصمون من مناطق المحافظة الأربعة وكل مجموعة تدخل إلى ساحة الكرامة ترفع أعلاما مسجلا عليها اسم المنطقة التي قدمت منها".

واللافت في المظاهرة اليوم هي "المشاركة النسائية بأعداد كبيرة من النساء".

وقالت إحدى السيدات والتي عرفت نفسها باسم سهى لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "هذه أول مرة أصل إلى ساحة الكرامة ولأول مرة انطق في حياتي (الشعب يريد إسقاط النظام) و(الشعب السوري واحد)، (يا الله ارحل يا بشار)".

سهى التي تعمل موظفة في شركة حكومية، قالت: "اعتدنا طول عملي في الدولة ومنذ أكثر من 30 عاما أن نخرج بمسيرات مؤيدة للنظام، ولكن اليوم هتفت ضد النظام الذي أوصلنا إلى حدود المجاعة وهم يتنعمون بأموال وأرزاق السوريين".

وتضيف سعاد زين الدين الطالبة الجامعية: "حاولت خلال الأيام الماضية الابتعاد عن الشوارع التي تؤدي الى ساحة السير ولكن اليوم عندما شاهدت الجموع تتجه إلى ساحة الكرامة اصطحبت ابن أختي وتوجهت إلى الساحة وشاركت إلى جانب المئات من النساء سيدات ربات منازل وموظفات وطالبات هتفنا بصوت واحد يا الله ارحل يا بشار، بشار ولاك ما بدنياك، الشعب يريد إسقاط دولة المخدرات".

وأكدت سعاد لـ (د ب أ): "لولا وجود شقيقي الذي يعمل في دولة الإمارات لما استطعت تكملة دراستي الجامعية، معيب أن راتب الموظف لم يعد يكفيه أياما معدودة، هذا النظام أدى إلى إفقار الشعب السوري بينما أرصدة المسئولين السورين بمليارات الليرات السورية إن لم نقل بالدولار".

واضافت: "من حق كل شخص في سوريا أن يعيش بكرامة من سكن وطعام وصحة وتعليم وغيرها، بسبب سياسة النظام أكثر من نصف شباب سوريا غادروا أو ماتوا على جبهات القتال حتى تزاد أرصدة أسماء الأسد وشقيق بشار الأسد والشعب يعاني، يكفي حكم 50 عاما".

وشهد اليوم الجمعة مظاهرات في مناطق شمال سوريا الخاضعة لسيطرة فصائل المعارضة السورية وفي بعض مناطق محافظة درعا طالبت بإسقاط النظام وكذلك نصرة لأهالي دير الزور ضد "قسد" ودعم محافظة السويداء.