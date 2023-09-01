أعلن طبيب الكونجرس، أمس الخميس، أن زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ الأمريكي السيناتور ميتش ماكونيل قادر على العمل، وذلك بعد أن أثار قلق كثيرين على صحته الأربعاء إثر عجزه عن متابعة الكلام لثوانٍ طويلة خلال مؤتمر صحفي، في ثاني عارض صحّي من نوعه يُصيبه خلال شهر واحد.

وفي مارس الماضي، نُقل السيناتور إلى المستشفى بعد سقوطه أثناء حفل عشاء خاص، في حادث أدّى إلى إصابته بارتجاج في المخّ وكسرٍ في أحد الأضلاع ممّا استدعى توقّفه عن العمل ستّة أسابيع تقريبا، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

وقال الطبيب بريان موناهان، في رسالة نشرتها أوساط السيناتور، إنه "بعد تقييم الوضع (الذي حصل) يوم (الأربعاء)، أبلغتُ زعيم (الجمهوريين في مجلس الشيوخ) ماكونيل بأنّه قادر طبّيًا على استئناف جدول أعماله كما هو مقرر".

وأضاف أن "الدوار العرضي ليس أمرًا نادرًا بعد حصول ارتجاج في المخ، ويمكن أن يكون أيضًا نتيجة الجفاف".

وبدا السيناتور ماكونيل (81 عاما) خلال مؤتمر صحفي عقده في ولايته كنتاكي، كما لو أنّه أصيب بحالة شلل لمدة 30 ثانية تقريبا.

وكان ماكونيل يرد على أسئلة صحفيين عندما توقّف عن الكلام رغم محاولة أحد مساعديه حضه على الإكمال.

وخلال هذه الثواني الطويلة بدا السيناتور جامدا، غير قادر على الإجابة على سؤال طرحته عليه صحفية.

وأصيب ماكونيل بهذا العارض بعد أن سألته الصحفية إذا كان يرغب بالترشح مجدّدا لانتخابات مجلس الشيوخ عام 2026.

وسألت الصحفية ماكونيل "هل سمعت السؤال حضرة السيناتور؟"، لتعلّق بعدما استمر عدم تجاوبه: "آسفة، جميعا، سنحتاج إلى دقيقة".

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن في تصريح في البيت الأبيض إنه سيتواصل مع ماكونيل. وأضاف: "بيننا خلافات سياسية لكنّه صديق جيّد".

في 26 يوليو أصيب السيناتور النافذ بالحالة نفسها، إذ كان يومها يتحدث أمام إعلاميين في "الكابيتول هيل" حين تجمد في مكانه بلا سبب ظاهر، قبل أن يسارع المحيطون به لمرافقته إلى الخارج.

وردّا على سؤال عن حالة السيناتور ماكونيل، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيار إنها تتمنى له "الشفاء العاجل".