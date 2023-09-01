مسئول يمني: صافر لا تشكل تهديدا بيئيا بعد تفريغها والمرحلة الثانية تتطلب دعما دوليا

أكد يسلم مبارك بوعمرو، القائم بأعمال رئيس لجنة صافر الوطنية التابعة للحكومة اليمنية، اليوم الخميس، أن ناقلة النفط صافر لم تعد تشكل أي تهديد بيئي بعد الانتهاء من تفريغ خزاناتها بشكل كامل.

وقال بوعمرو لوكالة أنباء العالم العربي (AWP): "تم إجراء جميع العمليات المتعلقة بتفريغ شحنة صافر وإخلاء الخزانات من النفط الخام، ومن ثم جرى ضخ الغاز الخامل بالخزانات".

وأوضح أن الناقلة صافر باتت "خالية تماما من أي نفط خام، وسيتم مستقبلا تقطيعها وتحويلها إلى حطام بحري، وفق الخطة التي أعدتها الأمم المتحدة والتي تشرف عليها".

وفي وقت سابق هذا الشهر، أعلن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الانتهاء بنجاح من عملية تفريغ خزان صافر قبالة سواحل اليمن ونقل 1.1 مليون برميل من النفط إلى ناقلة بديلة، في عملية تقدر تكلفتها الإجمالية بنحو 142 مليون دولار.

ورحب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش بالإعلان عن اكتمال نقل النفط "بأمان" من الخزان صافر وتجنب حدوث "كارثة بيئية وإنسانية هائلة".

وكانت الناقلة العملاقة ترسو قبالة ميناء رأس عيسى بغرب اليمن، وتوقفت عمليات التخزين والصيانة بها منذ عام 2015 بسبب الحرب في اليمن لتتدهور حالتها وتصبح مهددة بالانفجار، فيما حذر خبراء من أن تسرب النفط منها كان سيدمر البحر الأحمر.

* المرحلة الثانية

تحدث بوعمرو عن انتظارهم البدء في المرحلة الثانية من عملية تفريغ الناقلة صافر، وقال إن هذه المرحلة تتطلب بعض الدعم الدولي لإنجازها، مشيرا إلى أن المبعوث الأممي لليمن هانس جروندبرج "يعمل حاليا على حشد الدعم في سبيل البدء بهذه المرحلة".

وأضاف: "الناقلة اليمن، التي تم نقل النفط الخام إليها، لا تزال راسية في نفس المكان، وهي بانتظار البدء بالمرحلة الثانية، التي تتمثل في بناء مرساة أو عوامة لكي تستقر بها، لحين البت في مصير النفط الخام الموجود في خزاناتها".

وأشار بوعمرو إلى أن علمية التفريغ جرت "بشكل سلس وجيد"، لافتا إلى أن الحكومة اليمنية كانت على تواصل مع الفريق الهولندي الذي أشرف على عملية نقل النفط.

واستطرد قائلا: "كنا على تواصل دائم معهم عبر غرفة العمليات التي تم تشكيلها في العاصمة المؤقتة عدن، من خلال تلقي تقارير عن سير عمليات التفريغ".

كان المتحدث باسم لجنة الطوارئ الحكومية المنوطة بمتابعة وضع خزان النفط صافر أسامة الشرمي قال لوكالة أنباء العالم العربي في وقت سابق إن الأمم المتحدة لم تتوصل حتى الآن إلى اتفاق واضح مع جماعة الحوثي حول كيفية التعامل من كمية النفط المفرغة من صافر.

وبدأت عملية تفريغ خزان النفط العائم صافر في 25 يوليو الماضي، واستمرت لما يقرب من 20 يوما.