مقتل 4 جنود أرمينيين في تجدد الاشتباكات على الحدود مع أذربيجان

قتل أربعة جنود من أرمينيا وأصيب ثلاثة عسكريين من أذربيجان خلال اشتباكات حدودية، وفق ما أعلنت السلطات في كل من البلدين اليوم.

وتأتي هذه التطورات في ظل التوتر المخيم على خلفية النزاع حول إقليم ناغورني قره باغ الذي يسبب أزمة بين البلدين.

وأعلنت وزارة الدفاع الأرمينية أنه "على إثر الاستفزاز الأذربيجاني، تكبد الجانب الأرميني أربعة قتلى في المعركة وجريحا واحدا"؛ وكانت الوزارة أفادت في وقت سابق بسقوط اثنين من جنودها وإصابة ثالث "برصاص الجيش الأذربيجاني في المواقع الأمامية" قرب سوتك، قبل أن ترتفع الحصيلة.

من جهتها، أكدت وزارة الدفاع في أذربيجان أن الجيش الأرميني "أصاب اثنين من عساكرنا بجروح" جراء ضربة بطائرة مسيرة في منطقة كالبجار القريبة أيضا من الحدود المشتركة، بينما أصيب جندي ثالث بالنيران.

وشددت الوزارة على أن "المسؤولية عن الوضع المتشنج وتبعاته الممكنة تقع بالكامل على عاتق قادة أرمينيا السياسيين والعسكريين"، مشيرة الى أن يريفان تقوم بتعزيز "عتادها العسكري وعديدها" قرب الحدود بين البلدين.

وتقع سوتك في جنوب شرق أرمينيا على الحدود مع أذربيجان، حيث تتكرر مثل هذه الحوادث بين جيشي البلدين.

وتتهم يريفان منذ أشهر باكو بتعطيل حركة المرور عبر ممر لاتشين، مشيرة إلى صعوبة الوضع الإنساني في الإقليم بسبب النقص الحاد في الغذاء والأدوية والطاقة، ما أعاد تأجيج الخلفيات بين الدولتين في حين كانت هناك جهود إقليمية ودولية للوساطة الهادفة لإبرام اتفاق سلام، لا سيما حول إقليم ناغورني قره باغ.

يذكر أن أرمينيا وأذربيجان خاضتا، في السابق، حربين بشأن إقليم ناغورني قره باغ المتنازع عليه بين الطرفين، آخرها في عام 2020 انتهت بوقف هش لإطلاق النار، ولم يتمكن البلدان بعد المواجهات العسكرية الأخيرة من التوصل إلى تسوية سلمية دائمة، رغم جهود الوساطة التي قادها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وروسيا، كل على حدة