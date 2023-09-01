ارتفاع سعر النفط الخام الأمريكي إلى 85 دولارا للبرميل

ارتفع سعر النفط الخام الأمريكي اليوم الجمعة إلى أكثر من 85 دولارا للبرميل لأول مرة منذ نوفمبر الماضي، في ظل خفض إنتاج النفط في دول تجمع أوبك بلس الذي يضم الدول الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك وحلفاءها من خارج المنظمة.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن أسعار النفط الخام ارتفعت خلال الصيف الحالي مع فرض قيود على الإنتاج وبخاصة في المملكة العربية السعودية وروسيا، بهدف تعزيز الأسعار، في الوقت الذي يرتفع فيه الطلب على الوقود بشكل تقليدي في فصل الصيف. كما ساهمت جهود الصين لتحفيز الاقتصاد والبيانات الاقتصادية الأمريكية في دعم الأسعار.

وارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط وهو الخام القياسي للنفط الأمريكي اليوم بنسبة 9ر1% تسليم أكتوبر المقبل. كما ارتفع سعر خام برنت القياسي للنفط العالمي. وارتفعت الأسعار مجددا بعد صدور بيانات سوق العمل الأمريكية اليوم والتي أشارت إلى ارتفاع معدل البطالة وتباطؤ وتيرة نمو الأجور مما يخفف الضغوط على مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي لزيادة أسعار الفائدة مجددا.