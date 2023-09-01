تصدع بالطائفة اليهودية في برلين بفعل نزاع على تصويت داخلي

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

طلب أعضاء الطائفة اليهودية في برلين، من العمدة كاي فاجنر وعضو مجلس شيوخ المدينة لقطاع الثقافة، جوي تشيالو المساعدة في حل نزاع بشأن انتخابات داخلية مرتقبة.

والطائفة اليهودية في برلين هي مؤسسة عامة بعدد أعضاء يبلغ حوالي 9 آلاف عضو. وتقوم بتنظيم الشؤون الطائفية والطقوس اليهودية المحلية، إضافة إلى توفير مجموعة واسعة من الخدمات.

وفي وقت سابق، منعت المحكمة بالمجلس المركزي الوطني ليهود ألمانيا، الطائفة اليهودية ببرلين من عقد انتخابات الجمعية التمثيلية المقررة الأحد المقبل.

لكن قيادة الطائفة قالت إنها لا تعترف بالاختصاص القضائي للمحكمة، وتخطط للمضي قدما في عملية التصويت باقتراع عبر البريد.

ونشأ انقسام في الطائفة الدينية بشأن قواعدها الانتخابية، التي تغيرت قبل عملية التصويت.

كان رئيس الطائفة اليهودية، جيديون يوفي، وأنصاره قد فرضوا حدا أقصى للسن يبلغ 70 عاما بالنسبة للمرشحين، وذلك من بين تغييرات أخرى.

ورفعت سلفته في رئاسة الطائفة، لالا سوسكيند (77 عاما) وآخرون حينئذ دعوى قضائية ضد القواعد الانتخابية بمحكمة المجلس المركزي ليهود ألمانيا وفازوا بها.

وقال تحالف المعارضة "تيكون" إنه إذا رفض يوفي الحكم الصادر على مستوى البلاد، وأجرى الانتخابات الأحد المقبل، فحينئذ ستكون قيادة الطائفة غير شرعية.