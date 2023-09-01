عبداللهيان: عودة العلاقات بين إيران والسعودية يؤثر إيجابيا على المنطقة ولبنان بوجه خاص

قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة، في ختام زيارته إلى لبنان، إن "عودة العلاقات بين إيران والسعودية سيترك أثرًا جيدًا على مستوى المنطقة بشكل عام وعلى مستوى لبنان بشكل خاص".

واعتبر أنّ "أي تطبيع للعلاقات مع الكيان الصهيوني (إسرائيل) هو خطأ استراتيجي".

وأضاف عبد اللهيان "نحن نقيّم بشكل إيجابي عودة العلاقات بين طهران والرياض إلى طبيعتها".

وقال إن "العلاقات السعودية الإيرانية تسير بالشكل الصحيح، ودبلوماسيو البلدين موجودون في كلا البلدين وهم يقومون بالمهام الدبلوماسية المطلوبة منهم".

وعن انعكاس العلاقات الإيرانية- السعودية على لبنان، أعلن عبد اللهيان أن "لا نية لإيران والسعودية التدخل بشؤون لبنان، لكن للرياض رؤى بشأن قضايا المنطقة بينها لبنان".

وأوضح أنّه "من مصلحة لبنان إيجاد حل بخصوص انتخاب رئيس جمهورية. وتشكيل حكومة عتيدة هي من القرارات السيادية السياسة المناطة بالساسة في لبنان".

وأعلن أن بلاده مستعدة فورًا لإرسال الفرق إلى لبنان لإنشاء المعامل بغية إنتاج الطاقة بقوة 2000كيلو واط، وهو أمر بحاجة إلى قرار من الحكومة اللبنانية.

وأكد عبد اللهيان أنّ "كل الشركات الإيرانية مستعدة لتقديم المساعدة الفنية والهندسية والطبية اللازمة" معتبراً أن "العقوبات يجب ألا تقف حائلاً بين العلاقات بين البلدين الشقيقين".

وأضاف :"لو استجابت الدولة اللبنانية لقبول الهبة الإيرانية منذ سنوات، لكانت قضية الطاقة قد تم حلها الآن ".

وعن الوضع في اليمن، قال عبد اللهيان إن "قادة حركة "أنصار الله" هم الذين يتخذون قرارتهم بأنفسهم ونحن رحبنا في إيران بأي مبادرة من شأنها أن تؤدي إلى وقف إطلاق النار ووقف الحصار على اليمن والدخول في الحوار".

وفي زيارته إلى لبنان التي استمرت يومين، التقى عبد اللهيان عددا من المسؤولين اللبنانيين والأمين العام لحزب الله حسن نصرالله.