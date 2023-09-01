السعودية تسجل فائضا كبيرا بميزان المدفوعات لبند السفر بالربع الأول من العام 2023

أعلنت وزارة السياحة السعودية عن تحقيق المملكة فائضا كبيرا في ميزان المدفوعات لبند السفر في الربع الأول من عام 2023، بلغ 22.8 مليار ريال مقابل عجز قدره 1.6 مليار ريال في الربع الأول من العام السابق.

وأضافت وزارة السياحة، في بيان اليوم، أنه وفقا لبيانات البنك المركزي السعودي، تحقق هذا الفائض نتيجة للنمو الكبير لإيرادات السياحة الوافدة بحوالي 225 بالمئة، مقارنة بالربع الأول من عام 2022، لتصل إلى حوالي 37 مليار ريال سعودي.

وكانت السعودية تقدمت في مؤشر إيرادات السياحة الدولية الصادر عن منظمة السياحة العالمية، 16 مركزا لتصل إلى المركز 11 عالميا في العام 2022، مقارنة بالمركز 27 عالميا في عام 2019.

واستقبلت السعودية حوالي 7.8 مليون سائح وافد خلال الربع الأول من عام 2023، وهو ما يُعد أعلى أداء ربعي تاريخيا، محققا نموا بنسبة 64 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من عام 2019.