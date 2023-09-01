بلومبرج: تراجع صادرات النفط الخام السعودي في أغسطس الماضي

تراجعت صادرات النفط الخام السعودي بشكل حاد في أغسطس الماضي، حيث تقود المملكة جهود "تحالف أوبك+" لخفض سقف الإنتاج بهدف دعم الأسعار.

وتشير بيانات جمعتها وكالة "بلومبرج" للأنباء إلى أن صادرات النفط، التي تم رصدها من المملكة تراجعت إلى حوالي 5.6 مليون برميل يوميا، وهو أقل مستوى منذ مارس 2021، مقابل 6.3 مليون برميل يوميا يوليو الماضي.

وتراجعت الصادرات إلى معظم الوجهات الرئيسية، بما في ذلك الصين وأمريكا إلى أدنى مستوياتها منذ سنوات.

وتفرض منظمة الدول المصدرة للنفط وحلفاؤها، بما في ذلك روسيا، قيودا على الإمداد، من أجل دعم السوق، لاسيما وسط مؤشرات على ضعف الطلب في الصين، المستهلك الرئيسي للنفط.