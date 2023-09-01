 بلومبرج: تراجع صادرات النفط الخام السعودي في أغسطس الماضي - بوابة الشروق
الجمعة 1 سبتمبر 2023 3:43 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

من أفضل مدافع في الدوري المصري موسم 2022/2023 ؟
النتـائـج تصويت

بلومبرج: تراجع صادرات النفط الخام السعودي في أغسطس الماضي

الرياض - د ب أ
نشر في: الجمعة 1 سبتمبر 2023 - 3:36 م | آخر تحديث: الجمعة 1 سبتمبر 2023 - 3:36 م

تراجعت صادرات النفط الخام السعودي بشكل حاد في أغسطس الماضي، حيث تقود المملكة جهود "تحالف أوبك+" لخفض سقف الإنتاج بهدف دعم الأسعار.

وتشير بيانات جمعتها وكالة "بلومبرج" للأنباء إلى أن صادرات النفط، التي تم رصدها من المملكة تراجعت إلى حوالي 5.6 مليون برميل يوميا، وهو أقل مستوى منذ مارس 2021، مقابل 6.3 مليون برميل يوميا يوليو الماضي.

وتراجعت الصادرات إلى معظم الوجهات الرئيسية، بما في ذلك الصين وأمريكا إلى أدنى مستوياتها منذ سنوات.

وتفرض منظمة الدول المصدرة للنفط وحلفاؤها، بما في ذلك روسيا، قيودا على الإمداد، من أجل دعم السوق، لاسيما وسط مؤشرات على ضعف الطلب في الصين، المستهلك الرئيسي للنفط.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك