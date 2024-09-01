لبنان يدين العمليات الإسرائيلية في الضفة الغربية

أدانت وزارة الخارجيّة والمغتربين اللبنانية يوم السبت العمليات الإسرائيلية الجارية في مناطق جنين وطولكرم وطوباس بالضفة الغربية، محذرة من خطورة هذا التصعيد.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية أن الوزارة قالت في بيان "العدوان الإسرائيلي الأخير على مناطق جنين، وطولكرم وطوباس في الضفّة الغربيّة، وما نتج عنه من سقوط العديد من الضحايا والجرحى المدنيّين العُزّل، بالتزامن مع العدوان الإسرائيليّ المتواصل على قطاع غزّة.يترافق ذلك مع استمرار عمليات الإخلاء القسري والتهجير لأبناء الضفّة الغربيّة من أماكن سكنهم، في انتهاك فاضح للقانون الدولي الإنساني، وقرارات الأمم المتحدة".

وحذرت الوزارة من "خطورة التصعيد الأخير، واستمرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي في انتهاكاتها العنصريّة والاستفزازيّة للمقدّسات في مدينة القدس المحتلّة، والتي ترافقت مع التصريحات التحريضيّة لوزير الأمن القومي الإسرائيلي/ايتمار بن جفير/، الداعية إلى إقامة كنيس يهودي في المسجد الأقصى، وذلك في سياق المحاولات المستمرّة لطمس الهويّة الدينيّة والوضع القانوني للحرم القدسي".

كما عبرت الوزارة عن رفضها المُطلق لـ"هذه السياسات والممارسات المُتطرّفة التي تهدف إلى إفشال مساعي الوقف الدائم لإطلاق النار، وإنهاء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزّة، وفقا لقرار مجلس الأمن الدولي الأخير رقم 2735، مما يؤشر الى مزيد من التصعيد، وتدهور الوضع، وتوسّع رقعة الصراع وطبيعته في المنطقة".

وتنفذ إسرائيل منذ يوم الأربعاء الماضي مداهمات واسعة النطاق في أنحاء شمال الضفة الغربية، مشيرة إلى أن العملية تهدف إلى منع هجمات مستقبلية ضد إسرائيل.