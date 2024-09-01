تصدرت الفنانة العالمية ليدي جاجا عناوين المنصات المصرية بعد نشرها صورة حديثة لها وهي ترتدي قلادة حُفر عليها زهرة اللوتس أحد أبرز الأيقونات في الحضارة المصرية القديمة، ومما جعل الموضوع أكثر انتشاراً وتداولاً على منصات التواصل الاجتماعي هو أن القلادة من تصميم مصممة الحُلي المصرية الشهيرة عزة فهمي.

ونشرت ليدي جاجا صورة إلتقطتها لنفسها "سيلفي" داخل حديقة منزلها، وظهرت بفستان صيفي منقوش بمجموعة من الورود البيضاء، من العلامة التجارية الأمريكية سيرينا، وأضافت إلى الإطلالة البسيطة عقد من علامة المجوهرات المصرية الشهيرة عزة فهمي، يحمل اسم "صدرية اللوتس" وتصميمه مستوحى من زهرة اللوتس.

وأعادت المصممة عزة فهمي نشر صورة جاجا عبر صفحتها على إنستجرام، وعلقت بالإنجليزية: «الشخصية الأيقونية ليدي جاجا وهي تطل بعقد Lotus Pectoral، قلوبنا فخورة برؤية مثل هذه الأيقونة الاستثنائية ترتدي تحفة اللوتس الخاصة بنا».

ما هي صدرية اللوتس؟

يقدر سعر القلادة فضية اللون بـ 210 آلاف جنيه مصري، حيث تحمل توقيع واحدة من أبرز أسماء مصممات الحُلي في مصر والشرق الأوسط، وهي الفنانة المصرية عزة فهمي.



عقد فضي اللون مُزين في بعض الأطراف باللون الفضي، مصنوع من الذهب عيار 18 قيراط والفضة الإسترلينية، بحسب المعلومات الواردة عن القلادة على موقع عزة فهمي الرسمي، وكتب في الوصف الخاص به على الموقع، "يظهر زهرة اللوتس بأشكالها الطبيعية المتعددة، حيث تضم باقة من زهور اللوتس الكبيرة التي يمكن رؤيتها من الأعلى، وتحيط بها أزهار اللوتس الفرعونية وبراعم اللوتس وأوراق الزنبق والورود".

كانت زهرة اللوتس واحدة من أبرز أيقونات الحضارة المصرية القديمة، وهي رمز من رموز الحياة في هذه الحضارة، "لم يكتف المصري برسم اللوتس فقط على جداريات المعابد والقبور- وكانت تظهر إلى جوار أنف الشخصية رمزاً لاستنشاقه الحياة- بل أيضا نجدها في أعمال فنية أخرى أهمها تمثال خشبي لتوت عنخ آمون وهو يخرج طفلا من قلب تلك الزهرة، وعندما فتحت مقبرة توت عنخ آمون لأول مرة على يد عالم الآثار هاورد كارتر وجد جسد توت مغطى بأوراق زهرة اللوتس الزرقاء"، وفقاً لما ورد في كتاب "اللوتس حكاية زهرة تحتضن الوجود".

ليديد جاجا.. هل عادت لفكرة تجسيد كيلوباترا؟

ظهور جاجا بالعقد، الذي يحمل الكثير من روح الحضارة المصرية القديمة، أعاد للأذهان شائعة تحضيرها لدور كليوباترا، وهو الدور الذي صرحت بأنها ترغب في تقديمه يوما ما.

ففي عام 2019 انتشرت الكثير من الأخبار حول محاولة جاجا الحصول على دوار كيلوبترا، وترددت أنباء عن أن أنجلينا جولي ستلعب دور كليوباترا في إعادة إنتاج الدراما الكلاسيكية التي جسدتها إليزابيث تايلور، ولكن قيل حينها إن ليدي جاجا تريد الدور الرئيسي، لكن ليس من الواضح ما إذا كان الفيلم لا يزال في طور الإنتاج أم توقف.

كانت مجلة OK أول من كشف عن هذا الأمر في أوائل يناير2019، حيث زعمت أن ليدي جاجا لديها خطط لتحطيم أحلام أنجلينا جولي في إعادة إحياء ملكة مصر القديمة الأسطورية على الشاشة الكبيرة، ويقال إن مغنية البوب تتنافس بشدة على الدور، وقد قال أحد المصادر هذا عن احتمالات فوز ليدي جاجا بالفعل بالدور الرئيسي في الفيلم الذي طال انتظاره.

كانت لدى شركة سوني خطط كبيرة لإعادة إنتاج فيلم كليوباترا منذ عام 2010. وكان المخرجون ديفيد فينجر وجيمس كاميرون وبول جرينجراس وأنج لي يتطلعون جميعًا إلى المشروع.