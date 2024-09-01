سموتريتش يحذر من طوفان أقصى جديد في الضفة الغربية

حذر وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، من أن الضفة الغربية قد تشهد تكرارا لعملية «طوفان الأقصى» التي شنتها حركة حماس يوم 7 أكتوبر الماضي.

جاء ذلك خلال تصريحاته من موقع هجوم إطلاق النار، الذي وقع صباح، اليوم الأحد، في الضفة الغربية، وقُتل فيه 3 من رجال الشرطة.

وقال الوزير اليميني المتطرف في رسالة بالفيديو، نقلته وكالة «سبوتنيك»: «نحن على بعد خطوة واحدة من هجوم 7 أكتوبر جديد في يهودا والسامرة ووسط البلاد»، وفقا لصحيفة «تايمز أوف إسرائيل».

وأضاف: «نحن بحاجة إلى أن نفعل الآن ما لم نفعله في تلك الليلة الملعونة (7 أكتوبر)، وشن ضربة استباقية وضرب الإرهاب بقوة، إن الإرهاب في غزة والضفة الغربية ولبنان جزء من حلقة الخنق الإيرانية، ونحن ملتزمون بالقضاء على الإرهاب على جميع الجبهات»، بحسب تعبيره.

وقُتل، صباح اليوم الأحد، 3 عناصر من الشرطة الإسرائيلية (رجلان وامرأة)، في عملية إطلاق نار قرب حاجز ترقوميا غرب مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية.

وشهدت منطقة عملية إطلاق النار حالة من الاستنفار الأمني، إذ دفع الجيش الإسرائيلي بقوات كبيرة إلى موقع عملية إطلاق النار، ونصب الحواجز وشرع بمطاردة المركبة التي نفذ منها إطلاق النار وانسحبت من المكان.

واقتحمت قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي بلدة إذنا شمال غرب الخليل، وذلك بعد عملية إطلاق النار وانسحاب المنفذين، حيث ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أنه «تم فرض طوق أمني على بلدة إذنا».