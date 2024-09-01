مدير التأمين الصحي بالغربية: افتتاح عيادة خارجية بمقر نقابة المهن الطبية في طنطا

أكد الدكتور تامر مدكور مدير عام فرع التأمين الصحي في محافظة الغربية، اتخاذ خطوة مهمة لتعزيز خدمات التأمين الصحي في المحافظة من خلال التوسع في العيادات الخارجية، بفتح عيادة خارجية بمقر نقابة المهن الطبية بطنطا، بتعاون مثمر بين فرع الغربية للتأمين الصحي واتحاد نقابات المهن الطبية الذي يضم نقابات الأطباء البشريين، وأطباء الأسنان وأطباء بيطريين، والصيادلة.

وأشار مدير عام فرع الغربية، إلى جهود الدكتور فتحي فايد نقيب أطباء الأسنان بالغربية في المبادرة لإنشاء عيادة لخدمة أعضاء المهن الطبية، في توفير مكان لعيادة التأمين الصحي كمبادرة أولية، تهدف إلى تقديم خدمات صحية متكاملة لأعضاء اتحاد نقابات المهن الطبية، لافتا إلى أنه لن تقتصر هذه الخطوة على نقابة أطباء الأسنان فقط، بل تعكس توجهًا عامًا لاتحاد النقابات ككل، مما يظهر الحرص على توفير خدمات صحية شاملة لأعضائه.

وأوضح مدكور، أن العيادة الجديدة تهدف في مرحلتها الأولى إلى تقديم خدمات في بعض التخصصات الأساسية، مع التخطيط المستقبلي لتوسيع هذه الخدمات لتشمل تخصصات أكثر، مما سيعزز من قدرة الأطباء وأعضاء النقابات على الحصول على الرعاية الصحية اللازمة بسهولة أكبر.

وأضاف أن هذا المشروع يأتي في سياق الجهود المستمرة لتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة لأعضاء نقابات المهن الطبية، مشددًا على أهمية التعاون بين الجهات المختلفة لتقديم خدمات متكاملة تلبي احتياجات جميع الأعضاء.