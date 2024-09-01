قطر للطاقة تشيد مجمعا عالميا لإنتاج سماد اليوريا

أعلنت قطر للطاقة اليوم الأحد، قرارها تطوير مجمع عالمي سيضاعف طاقة دولة قطر الإنتاجية من سماد اليوريا، بإنشاء ثلاثة خطوط جديدة لإنتاج الأمونيا ستشكل اللقيم لأربعة خطوط ضخمة عالمية المقاييس لإنتاج سماد اليوريا في مدينة مسيعيد الصناعية.

وكشف بيان صادر عن قطر للطاقة اليوم وتلقته وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، أن المنشآت الجديدة ستضاعف الطاقة الانتاجية لدولة قطر من اليوريا من حوالي 6 مليون طن سنوياً في الوقت الحالي إلى 4ر12 مليون طن سنويا. وسيبدأ الإنتاج من أول خطوط مجمع اليوريا الجديد قبل نهاية العقد الحالي.

وقد أعلن سعد بن شريده الكعبي، وزير الدولة لشئون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة عن المشروع خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الأحد ، في المقر الرئيسي لقطر للطاقة في الدوحة.

وقال سعد الكعبي: "نقوم بتصنيع الأمونيا واليوريا في قطر منذ أكثر من خمسين عاماً. واليوم نعمل على توسيع خبراتنا وتعزيز مكانتنا من خلال هذا المشروع العملاق غير المسبوق، والذي سيمكن دولة قطر من أن تصبح بإذن الله تعالى أكبر مصدّر لليوريا في العالم، وعاملاً حاسماً لدعم الأمن الغذائي لمئات الملايين من البشر حول العالم، يوماً بعد يوم."

وأضاف: "إن تطوير هذا المشروع في مدينة مسيعيد الصناعية سيضمن الاستفادة المثلى من البنية التحتية المتطورة المتوفرة حالياً للصناعات البتروكيماوية والأسمدة بما في ذلك مرفأ التصدير الذي يعتبر أحد أكبر مرافئ تصدير الأسمدة والكيماويات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ولتغدو مسيعيد عاصمة إنتاج اليوريا في العالم."

وقال وزير الدولة لشؤون الطاقة القطري : "يشكل إعلان اليوم استمرارا لجهودنا وتجسيدا لالتزامنا بتزويد العالم بمنتجات الطاقة التي يحتاجها سكانه لتحقيق النمو الاقتصادي المستمر وبدعم أمن الطاقة والأمن الغذائي لشعوب العالم."