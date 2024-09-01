 القوات الأوكرانية تطلق 64 قذيفة على دونيتسك خلال 24 ساعة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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القوات الأوكرانية تطلق 64 قذيفة على دونيتسك خلال 24 ساعة


نشر في: الأحد 1 سبتمبر 2024 - 8:29 ص | آخر تحديث: الأحد 1 سبتمبر 2024 - 8:29 ص

ذكرت إدارة التحقيقات العسكرية الإقليمية الروسية أن القوات الأوكرانية قصفت أحياء سكنية في منطقة دونيتسك 18 مرة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، وأطلقت خلالها 64 قذيفة.

ونقلت وكالة أنباء تاس الروسية عن بيان الإدارة جاء فيه :"خلال الـ 24 ساعة الماضية، تم تسجيل 18 واقعة هجوم مسلح من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية. وبلغ إجمالي عدد القذائف التي أطلقت 64 قذيفة من أنواع مختلفة".

وتلقت الوكالة تقارير عن مقتل مدني واحد وإصابة ثلاثة آخرين، بالإضافة إلى تعرض منزلين للأضرار جراء الهجمات.

وفي وقت سابق، قال رئيس أقليم دونيتسك دينيس بوشيلين إن مدنيا واحدا قتل وأصيب ثلاثة في هجوم على منطقة نيكيتوفسكي في جورلوفكا.


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