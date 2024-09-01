أكد الإعلامي تامر أمين، أن وزارة الكهرباء والطاقة أصبحت تتعامل اليوم مع ظاهرة سرقة التيار الكهربائي بشكل حاسم، وذلك من خلال حزمة من العقوبات والقرارات الرادعة التي ستطبق على كل من يثبت تورطه فيها.

وقال خلال برنامجه "آخر النهار" المذاع عبر قناة "النهار" مساء السبت، إن سرقة التيار ظاهرة قديمة في مصر ترجع إلى سنوات طويلة، سواء ارتكبت بنية حسنة أو سيئة، إلا أنها تظل في النهاية "سرقة مجرمة بالقانون ومحرمة بالدين".

ورأى أن سرقة التيار لا تختلف عن أي جريمة غش أو احتيال، فهي أخذ لحق غير واجب دون وجه حق، مؤكدا أن: "أي سرقة أو غش أو تحايل أو أخذ أي شيء بدون وجه حق ودون دفع ثمنه والحصول على الموافقة القانونية والحكومية؛ هو غش واحتيال، مجرم قانونًا، ومحرم شرعًا".

وشدد أن وزارة الكهرباء وضعت عقوبات صارمة لردع مرتكبيها، منها الحرمان من العديد من المزايا الحكومية، متابعا:" إذا تم ضبطك وأنت بتسرق التيار، ستحرم من مزايا كثير لها علاقة بقدرتك على المشاركة في الفوز بالسكن الاجتماعي، أو الحصول على الدعم، وتصل العقوبة إلى السجن والغرامات المالي