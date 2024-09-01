التقديرات الأولية: البديل يتصدر قائمة أقوى الأحزاب في ولاية تورينجن الألمانية

أفادت التقديرات الأولية للقناة الأولى بالتلفزيون الألماني بأن انتخابات ولاية تورينجن شرقي ألمانيا التي جرت اليوم الأحد أسفرت عن تصدر حزب "البديل من أجل ألمانيا" لقائمة أقوى الأحزاب في الولاية وتلاه بفارق كبير الحزب المسيحي الديمقراطي ثم حزب "تحالف سارا فاجنكنشت" حديث التأسيس.

وأفادت هذه التقديرات بأن الحزب اليميني الشعبوي حصل على نسبة تراوحت بين 8ر30% و1ر33% لتكون هذه هي المرة الأولى التي يحسم فيها انتخابات محلية لصالحه منذ تأسيسه قبل 11 عاما، ولا يزال من غير المرجح أن يتمكن الحزب من تعيين رئيس الحكومة القادم في هذه الولاية.

وحصل الحزب المسيحي على 5ر24% وحصل حزب "تحالف سارا فاجنكنشت" على نسبة تراوحت بين 7ر14% و8ر15%.