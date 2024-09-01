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أعداد جريدة الشروق
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ارتفاع حصيلة شهداء عدوان الاحتلال على شمال الضفة الغربية إلى 25

وكالات
نشر في: الأحد 1 سبتمبر 2024 - 4:30 م | آخر تحديث: الأحد 1 سبتمبر 2024 - 4:30 م

استشهد شابان فلسطينيان، مساء اليوم الأحد، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة كفر دان غرب جنين.

وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، قالت جمعية الهلال الأحمر، إن طواقمها تسلمت شهيدين برصاص الاحتلال، وتم نقلهما إلى المستشفى.

وكانت قوات الاحتلال قد أصابت شابين بالرصاص بعد إطلاق النار على مركبتهما عند مدخل البلدة، ومنعت طاقم الهلال الأحمر من تقديم الإسعاف لهما، ما أدى إلى استشهادهما.

وأسفر العدوان الإسرائيلي على شمال الضفة الغربية حتى اللحظة، عن استشهاد 25 مواطنا، بينهم 16 في محافظة جنين، و5 في طولكرم، و4 في طوباس، ما يرفع حصيلة الشهداء في الضفة منذ السابع من أكتوبر 2023 إلى 679.

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