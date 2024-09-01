الاحتلال يعتقل 110 فلسطينيين منذ بدء العملية العسكرية في مدينة جنين

قال نادي الأسير الفلسطيني، إن قوات الاحتلال الإسرائيليّ اعتقلت منذ مساء أمس وحتّى صباح اليوم الأحد، 36 مواطناً على الأقل من الضّفة، بينهم صحفية، وأربع طالبات من الخليل، بالإضافة إلى أسرى سابقين، وقد تركزت في محافظة الخليل.

وأعلن في بيان مشترك مع هيئة شئون الأسرى والمحررين، ارتفاع عدد المعتقلين منذ بدء العملية العسكرية التي أعلن عنها الاحتلال في الضّفة لـنحو 110، وهذا المعطى يشمل الحالات التي تم التأكد منها مع استمرار العملية العسكرية في محافظة جنين، والاقتحام المستمر في محافظة الخليل.

وأشار إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت أكثر من 10 آلاف و400 مواطن من الضّفة بما فيها القدس، منذ بدء حرب الإبادة المستمرة والعدوان الشامل على أبناء شعب فلسطين.

وجدد التذكير أن حملات الاعتقال هذه تشكّل أبرز السّياسات الثّابتة، والممنهجة التي تستخدمها قوات الاحتلال، بهدف تقويض أية حالة مواجهة متصاعدة.

وذكر أن حملات الاعتقال تعد من أبرز أدوات سياسة «العقاب الجماعيّ»، التي تشكّل كذلك أداة مركزية لدى الاحتلال في استهداف المواطنين.