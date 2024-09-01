هاتريك بياتيك يقود باشاك شهير للفوز على أنطاليا بالدوري التركي

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سجل المهاجم البولندي كريستوف بياتيك، 3 أهداف، ليساهم في فوز إسطنبول باشاك شهير على ضيفه أنطاليا سبور بنتيجة 5-2 في الجولة الرابعة بالدوري التركي.

وأنهى أنطاليا سبور، الشوط الأول، متقدما بهدفين سجلهما سام لارسون في الدقيقتين 2 و41 مقابل هدف لأصحاب الأرض سجله جواو فيجيريدو في الدقيقة 43.

وأدرك باشاك شهير، التعادل بهدف دينيز توروك في الدقيقة 62، وبعدها أحرز بياتيك "هاتريك" في الدقائق 64 و72 و81.

ورفع باشاك شهير رصيده إلى 7 نقاط في المركز الرابع، بينما تراجع أنطاليا سبور للمركز العاشر برصيد 4 نقاط. وفي نفس التوقيت، تعادل أيوب سبور مع ضيفه طرابزون سبور، دون أهداف.

وظل أيوب سبور في المركز الثالث برصيد 8 نقاط، بينما يقبع طرابزون سبور في المركز 15 برصيد نقطتين.