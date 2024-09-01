وكيل زراعة الغربية يبحث شكوى المزارعين ويحذر من التلاعب بالأسمدة

ضبط 100 عبوة إضافات أعلاف وفيتامينات أملاح معدنية منتهية الصلاحية في طنطا

أجرى الدكتور ناجح فوزي وكيل وزارة الزراعة بالغربية، اليوم الأحد، بالمرور على الإدارة الزراعية بالمحلة الكبرى لمتابعة سير العمل وانتظامه، حيث تم مراجعة عملية توزيع الأسمدة على المزارعين، ومراجعة سجلات الأسمدة الوارد والمنصرف للمزارعين، مع الالتزام بضوابط الصرف، وفحص سجلات حماية الأراضي، وملفات التصالح، وبعض شكاوى المزارعيين.

وأكد وكيل الوزارة، في بيان اليوم الأحد، استمرار أعمال اللجان بجميع الجمعيات بالإدارة الزراعية، مناشدا الجميع التكاتف لمنع أي تلاعب بحق المزارع في السماد المدعم، أو التعدي على الأرض الزراعية مع اتخاذ جميع الإجراءات القانونية الرادعة حيال أي مخالفة.

وأكد وكيل زراعة الغربية، خلال لقائه بعدد من المزارعين، تقديم كل سبل الدعم لهم، مشيرا إلى بذل المزيد من الجهود للنهوض بقطاع الزراعة بالغربية.

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فيما أجرت لجان المتابعة، المرور على الجمعيات الزراعية بنواحى "طنبارة، البسطويسي، راغب الحديثة، الشهيدي بمركز المحلة الكبرى لمتابعة الزراعات القائمة (الذرة الشامية، والأرز، والقطن، والخضر) والتواصل المستمر مع المزارعين وتقديم الدعم الفني لهم، وتوعيتهم بالإصابة والأمراض التي تهدد المحصول في تلك الفترة من عمر النبات، وطرق مكافحتها المُثلى، والإجراءات العاجلة التي ينبغي اللجوء إليها لحلها مع الحذر منها ومتابعة ظهور أي أعراض على النبات في بدايته لسهولة المقاومة.

كما تم تنظيم ندوة إرشادية بالمركز الإرشادي بسملا بالإدارة الزراعية بقطور عن تدوير المخلفات الزراعية وطريقة عمل الكومبست، وطرق عمل السيلاج لمحصول الذرة.

فيما تم عقد ندوة إرشادية بجمعية دفرة بالإدارة الزراعية بطنطا عن دورالإرشاد فى ترشيد استخدام المياه في الأنشطة الزراعية، وأهمية استخدام طرق الري الحديثة، كالري بالرش والري بالتنقيط التي تؤدي إلى رفع كفاءة الري وزيادة الوفرة في هذه المياه، مقارنة مع الطرق التقليدية للري "كالري بالغمر، وجهود الحكومة لرفع كفاءة استخدام المياه على محاور عديدة من بينها تبطين الترع ومشروعات الري الحديث".

كما تم استكمال خطة التطهير لمساقي قرية سجين التابعة للإدارة الزراعية بقطور، وفرسيس التابعة للإدارة الزراعية بزفتى، والناوية التابعة للإدارة الزراعية بسمنود.

كما قامت لجنة الرقابة على الأعلاف بالتعاون مع مباحث تموين الغربية بالمرور على محلات الأعلاف وبالتفتيش على أحد محلات الأعلاف بحي أول طنطا تبين وجود 100 عبوة إضافات أعلاف، وفيتامينات أملاح معدنية منتهية الصلاحية، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال الواقعة.

وفى ذات السياق قامت لجنة حماية الأراضي بمراجعة الإجراءات المتخذة حيال التعديات والإزالات بمركز بسيون.