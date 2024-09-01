 أربعون زوجا من التوائم يتجمعون في بابلسبيرج فيلم بارك خارج برلين - بوابة الشروق
الأحد 1 سبتمبر 2024 9:41 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

أربعون زوجا من التوائم يتجمعون في بابلسبيرج فيلم بارك خارج برلين

د ب أ
نشر في: الأحد 1 سبتمبر 2024 - 8:53 ص | آخر تحديث: الأحد 1 سبتمبر 2024 - 8:53 ص

التقى نحو 40 زوجا من التوائم المتطابقة يوم السبت في "بابلسبيرج فيلم بارك" في بوتسدام، خارج برلين.

ووفقا للمنظمين، جاء المشاركون في تجمع التوائم الحادي والعشرين من جميع أنحاء ألمانيا وسويسرا، بما في ذلك مدن مثل ميونخ وكيل وهانوفر.

وكان أصغر المشاركين أطفالا صغارا، بينما كان أكبرهم قد بلغوا سن التقاعد بالفعل.

ونشأت فكرة التجمع السنوي قبل أكثر من 20 عاما. وكان أشقاء من عائلة توائم في بريمن يزورون بانتظام أخا لهم في برلين. وقال متحدث باسم المنظمين إن هذا أدى إلى فكرة دعوة المزيد من التوائم.

كما خطط التوائم لحضور عروض في منتزه الأفلام والذهاب لتناول العشاء معا في المساء.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك