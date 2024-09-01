أربعون زوجا من التوائم يتجمعون في بابلسبيرج فيلم بارك خارج برلين

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التقى نحو 40 زوجا من التوائم المتطابقة يوم السبت في "بابلسبيرج فيلم بارك" في بوتسدام، خارج برلين.

ووفقا للمنظمين، جاء المشاركون في تجمع التوائم الحادي والعشرين من جميع أنحاء ألمانيا وسويسرا، بما في ذلك مدن مثل ميونخ وكيل وهانوفر.

وكان أصغر المشاركين أطفالا صغارا، بينما كان أكبرهم قد بلغوا سن التقاعد بالفعل.

ونشأت فكرة التجمع السنوي قبل أكثر من 20 عاما. وكان أشقاء من عائلة توائم في بريمن يزورون بانتظام أخا لهم في برلين. وقال متحدث باسم المنظمين إن هذا أدى إلى فكرة دعوة المزيد من التوائم.

كما خطط التوائم لحضور عروض في منتزه الأفلام والذهاب لتناول العشاء معا في المساء.