بمناسبة حلول الذكرى السنوية الخامسة والثمانين للاجتياح النازي لبولندا، أشادت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك بالصداقة الألمانية البولندية ووصفتها بالإنجاز الكبير.

جاء ذلك في مسودة خطاب تعتزم بيربوك إلقاءه أمام فعالية لإحياء هذه الذكرى اليوم الأحد في ساحة دار أوبرا كرول في برلين حيث كان الزعيم النازي الراحل أدولف هتلر ألقى خطابا دعائيا في هذا المكان في الأول من سبتمبر 1939 عن الهجوم على بولندا المجاورة.

وقالت السياسية المنتمية إلى حزب الخضر في الخطاب إن "معايشة المستقبل المشترك" أصبح من روتين الحياة اليومية بالنسبة للبولنديين والألمان.

وأضافت : "لأن المستقبل – ليس أن نكون ضد بعضنا البعض، بل أن نكون مع بعضنا البعض - وقد انفتح هذا الأمر بالنسبة لنا نحن الألمان على وجه الخصوص بفضل شجاعة جيراننا البولنديين وقدرتهم على تصور هذا المستقبل."

يذكر أنه في مثل هذا اليوم الموافق الأول من سبتمبر من عام 1939، غزت ألمانيا النازية جمهورية بولندا وبدأت الحرب العالمية الثانية. وأسفر الاحتلال النازي لبولندا الذي دام ست سنوات عن ملايين القتلى حيث تجاوز عدد القتلى خمسة ملايين شخص. وقالت بيربوك: "خمسة ملايين روح لم يكن ينبغي أن يكون لها مستقبل لأنها لم تكن بالنسبة للكثير من الألمان بشرًا مثلهم."

وبالنظر إلى "الجرائم التي لا يمكن تصورها التي ارتكبها الألمان في بولندا"، أكدت بيربوك أن الصداقة الحالية هي "أبعد ما تكون عن الأمر المسلم به." ،مشيرة إلى أنه من المهم لهذا السبب الاستمرار في التذكير بالتاريخ المشترك.

وأضافت: "نحن نعلم أن هذه الحالة الطبيعية (للعلاقة مع بولندا) هي ميزة. ستظل هذه الحالة دائمًا ثمينة بالنسبة لنا."

وذَكَّرَتْ بيربوك أيضًا ب"المناضل" ووزير الخارجية البولندي السابق فلاديسلاف بارتوزيفسكي (1922-2015). وأشادت بيربوك بجهوده في تعزيز العلاقات الألمانية البولندية، قائلة إنه "لم يفقد أبدًا الأمل والقدرة على تصور مستقبل مشترك".