إضراب عام في جميع أنحاء إسرائيل غدا



أعلنت نقابة العمال في إسرائيل، أن "الإضراب العام الذي يبدأ غدا الإثنين، سيشمل وزارات المالية والداخلية والاقتصاد والصناعة والتعليم والصحة والدفاع وشركة الكهرباء والبريد وهيئة الطبيعة، والمتنزهات ومؤسسة التأمين الوطني ومصلحة الضرائب".

وقالت نقابة العمال العامة في إسرائيل، في بيان لها، إن "الإضراب سيشمل أيضا تعطيل العمل في المؤسسات القضائية وفي وزارات النقل والطاقة والزراعة والبيئة وبلديات القدس وتل أبيب وحيفا، مما سيؤثر بشكل كبير في الخدمات المحلية".

وأضاف البيان أن "إضراب الغد سيشمل كذلك الجامعة العبرية وجامعتي تل أبيب وحيفا ومعهد وايزمان للعلوم"، مؤكدا أن "البلاد ستشهد تعطيلا في حركة الحافلات العامة والقطارات الخفيفة في القدس جراء الإضراب المرتقب"، وفقا لوكالة سبوتنيك.

وتابعت نقابة العمال العامة في إسرائيل: "شركات الطيران الرئيسية "إلعال" و"إسرائير" و"أركيع" ستتوقف عن تسيير رحلاتها يوم غد، فيما تشارك البنوك في الإضراب وستغلق أبوابها بشكل تام".

من جهته، قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش إن الإضراب المقرر غدا الإثنين غير قانوني ومن سيشارك فيه لن يحصل على أجره، ️مؤكدا أن "رئيس نقابة العمال يحقق حلم السنوار ويمثل حماس بدلا من تمثيل العمال الإسرائيليين".

وأثارت استعادة جثث جديدة لمحتجرين لدى حركة "حماس" الفلسطينية، اليوم الأحد، غضبا عارما في إسرائيل، واحتجاجات جديدة ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، عن انتشال جثث 6 رهائن لدي الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، اختطفو في 7 أكتوبر 2023.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي،أفيخاي أدرعي على "تلجرام": "قوات جيش الدفاع والشاباك تعثر وتعيد جثث المحتجزين الستة".