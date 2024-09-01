 جامعة سوهاج تعلن إعفاء الخمس الأوائل بالثانوية العامة من المصروفات الدراسية الجامعية - بوابة الشروق
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جامعة سوهاج تعلن إعفاء الخمس الأوائل بالثانوية العامة من المصروفات الدراسية الجامعية

محمد عبدالمجيد
نشر في: الأحد 1 سبتمبر 2024 - 5:10 م | آخر تحديث: الأحد 1 سبتمبر 2024 - 5:10 م

أعلن الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي، أصدرت قراراً بالموافقة على تخصيص منح دراسية للطلاب الخمس الأوائل من الثانوية العامة الملتحقين بالجامعات المصرية لعام 2024/ 2025، من كل شعبه من شعب "علمي علوم، وعلمي رياضة، وأدبي".

وأوضح النعماني، أنه تقرر منح الطلاب الخمس الأوائل بالمحافظة اعفاء من المصروفات الدراسية فى البرامج العامة بالجامعة، مع استمرار تمتعهم بهذه الميزة في حالة حصولهم على تقدير ممتاز في نهاية كل فرقة دراسية خلال المرحلة الجامعية الأولى، مشيرا إلى أن هذا القرار يأتي في إطار تشجيع الوزارة لطلابها لاستمرار تفوقهم العلمي وتميزهم الدراسي؛ ليكونوا قدوة لزملائهم ونموذج إيجابي يحتذى به.

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