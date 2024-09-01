كريم فؤاد يعود للقاهرة الإثنين

أعلن كريم فؤاد، لاعب النادي الأهلي عودته إلى القاهرة يوم الإثنين القادم، مُشيرًا إلى أن إصابته عبارة عن قطع جزئي في الرباط الصليبي.

وقال كريم فؤاد في تصريحات عبر صفحة أحمد شوبير على موقع فيسبوك: "الأمور تسير بشكل جيد بشأن إصابتي، وهي عبارة عن قطع جزئي في الرباط الصليبي، لكنه يتم معاملته نفس معاملة القطع الكامل، لذا لا يوجد فارق كبير".

وأضاف: "هذه هي الإصابة الثانية لي بقطع في الرباط الصليبي، لكن لا توجد أزمة، وأحاول حاليًا استغلال الوقت بشكل أفضل، فأنا أريد تحسين بعض الأمور الفنية لي في الملعب، وأعود بشكل جيد للملاعب".

وتابع: "سأعود إلى مصر يوم الإثنين القادم، وسأبدأ العلاج الطبيعي مباشرةً في الأهلي، ولكن لم يتم تحديد إن كان سيتم سفري مُجددًا إلى الخارج لاستكمال العلاج الطبيعي أم لا".

وأتم كريم فؤاد تصريحاته قائلًا: "أحاول التعامل مع كل شيء يحدث بإيجابية، وأن أنظر للأمور الجيدة فقط، وسأحاول في الفترة القادم استغلال الوقت في أمور تساعدني على التطور في الملعب خلال الفترة القادمة".