صحة غزة: 47 شهيدا و94 إصابة جراء العدوان آخر 24 ساعة

نشرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر، لليوم الـ331 على القطاع.

وقالت في منشور عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الأحد، إن «الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 47 شهيدًا و94 إصابة خلال الـ24ساعة الماضية».

وأعلنت ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر الماضي، إلى 40 ألفًا و738 شهيدًا، و94 ألفًا و154 إصابة.

وجددت التنويه أن عددًا من الضحايا لايزال تحت الركام وفي الطرقات، لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وفي وقت سابق، استشهد أربعة مواطنين بينهم طفلة وأصيب آخرون، اليوم الأحد، في قصف الاحتلال عدة مناطق في مدينة غزة، ومخيم البريج.

وأفادت مصادر محلية، بأن طائرات الاحتلال الحربية قصفت منزلين لعائلتي مفتاح وبلبل في محيط منتزه البلدية غرب مدينة غزة، ما أدى لاستشهاد طفلة ومواطن وإصابة 6 آخرين.

وأضافت أن طائرات الاحتلال الحربية استهدفت مجموعة من المواطنين في حي الشجاعية شرق غزة، ما أدى لاستشهاد مواطن وإصابة آخرين.