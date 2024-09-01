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قرر رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، فرض حظر التجوال في عموم المحافظات يومي 20 و21 نوفمبر لإجراء الإحصاء السكّاني.

وبحسب وكالة الأنباء العراقية «واع»، ترأس السوداني، الاجتماع الثالث للمجلس الأعلى للسكّان، الذي جرى خلاله بحث ومتابعة التحضيرات الجاري العمل عليها لإجراء التعداد العام للسكّان والمساكن في شهر نوفمبر المقبل.

واطلع رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، على «عرض شامل لمجمل الجهود المبذولة، والتقرير المقدم من هيأة الإحصاء ونظم المعلومات الجغرافية في وزارة التخطيط، والملاحظات الواجب معالجتها في التهيئة لتنفيذ عملية الإحصاء السكاني».

وأضاف البيان، أن الاجتماع أقر جملة مقررات تسهل من عملية الإعداد والتدريب لإجراء الإحصاء، منها:

-فرض حظر التجوال في عموم محافظات العراق يومي 20 و21 نوفمبر المقبل، لإجراء الإحصاء السكّاني.

-معالجة المتطلبات مع حكومة إقليم كردستان العراق في ما يخص تدريب الكوادر الإحصائية لعملية الترقيم والحصر.

-دعم وزارتي التربية والتعليم العالي والبحث العملي للعملية الإحصائية من خلال تهيئة القاعات الدراسية للتدريب، وكذلك مراكز الشباب من خلال وزارة الشباب والرياضة.

-الإسراع في تحويل المتطلبات المالية والتخصيصات لتمويل مشروع التعداد.

-استضافة رئيس هيئة الإحصاء ونظم المعلوماتية الجغرافية في اجتماع اللجنة العليا للتنسيق بين المحافظات.