رئيسة مجلس النواب الإندونيسي: المساواة هي مفتاح التعاون بين إندونيسيا وأفريقيا

أكدت رئيسة مجلس النواب الإندونيسي بوان ماهاراني، أهمية الحفاظ على العلاقات القائمة على مبدأ المساواة لتعزيز التعاون بين إندونيسيا والدول الأفريقية في خضم التحديات متعددة الأوجه التي يفرضها المشهد العالمي.

ونقلت وكالة الأنباء الإندونيسية "أنتارا" عن ماهاراني قولها، خلال الجلسة الافتتاحية للمنتدى البرلماني الإندونيسي - الأفريقي 2024 في نوسا دوا بجزيرة بالي اليوم الأحد: "إن العلاقات القائمة على المساواة تعني أن لا أحد يريد الهيمنة على هذه الشراكة."

وأشارت ماهاراني إلى أن مؤتمر باندونج عام 1955 شكل معلما تاريخيا في تعزيز الأخوة والتضامن بين الدول في آسيا وأفريقيا.

وأضافت أنه في حين انصب اهتمام التضامن عام 1955 على النضال من أجل الاستقلال، فإن الشراكة القائمة اليوم بين إندونيسيا والدول الأفريقية يجب أن تتعزز من خلال تبني التنوع والسعي إلى إيجاد أرضية مشتركة.

وتابعت ماهاراني أن كلمات أول رئيس لإندونيسيا، أحمد سوكارنو، مازالت صالحة اليوم، حيث قال إن "التنوع هو مصدر وحدة أفريقيا وآسيا". وأوضحت أن الاختلافات الثقافية والاجتماعية والوطنية ليست عوامل فرقة بل قوى توحيد.

وشددت ماهاراني على أن البرلمانات ينبغي أن تلعب دورا فاعلا في تشجيع وتدعيم التعاون مع الحكومات لتعزيز التعاون الدولي، وخاصة بين البلدان النامية.