تراجع مبيعات المنازل في الصين رغم جهود الإنقاذ الحكومية

تعمقت حالة الركود فى قطاع المساكن في الصين في أغسطس، حيث أعاقت التوقعات بمزيد من الانخفاض في أسعار المنازل الجديدة جهود البلاد لتخفيف الانكماش.



وانخفضت قيمة مبيعات المنازل الجديدة من أكبر 100 شركة عقارية بنحو 8ر26% عن العام السابق، أسرع من الانخفاض بنسبة 7ر19% في تموز/يوليو، وفقا لما نقلته وكالة بلومبرج للأنباء عن البيانات الأولية من شركة المعلومات العقارية الصينية.

ويشير الانخفاض الكبير المتسارع إلى التأثير المتضائل لحزمة الإنقاذ الأخيرة التي تم الكشف عنها في أيار/مايو. وقامت 10 حكومات محلية على الأقل بتخفيف أو إلغاء إرشادات أسعار المنازل الجديدة للسماح للطلب في السوق بلعب دور أكبر، وهي خطوة من المتوقع أن تدفع المزيد من الشركات العقارية إلى خفض الأسعار.

ولا يزال القطاع يشكل عبئا على الاقتصاد الصيني، الذي يحتاج إلى مزيد من التحفيز لتحقيق هدف النمو الحكومي بنسبة 5% هذا العام، وفقا لـ "بلومبرج إيكونوميكس". وأثرت الأزمة على كل شيء من سوق العمل إلى الاستهلاك وثروة الأسر على مدى العامين الماضيين.

وتدرس الصين خيار تمويل جديد للحكومات المحلية لشراء منازل غير مباعة لدعم السوق، حسبما قال أشخاص مطلعون في أغسطس. وقال الأشخاص إن الاقتراح الأخير سيسمح للحكومات المحلية بتمويل مشترياتها من المنازل من خلال ما يسمى بالسندات الخاصة.