البلغاري جريجور يهزم روبليف ويتأهل لربع نهائي أمريكا المفتوحة للتنس

تأهل البلغاري جريجور إلى الدور ربع النهائي من بطولة أمريكا المفتوحة للتنس، مساء اليوم الأحد، بعد فوزه على نظيره الروسي أندري روبليف.

وفاز جريجور على نظيره روبليف بثلاث مجموعات مقابل مجموعتين، في المباراة التي استغرقت 3 ساعات و39 دقيقة، في إطار منافسات الدور ثمن النهائي من المسابقة.

ومن المقرر أن يواجه جريجور في الدور ربع النهائي من بطولة أمريكا المفتوحة للتنس، الفائز من مباراة الأمريكي فرانسيس تيافو والأسترالي أليكسي بوبيرين.

وهذه هي المرة الثانية التي يصل فيها البلغاري إلى ربع النهائي، حيث سبق وأن وصل إلى نصف نهائي نسخة 2019.