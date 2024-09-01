بايدن مصدوم وغاضب بعد إعلان العثور على جثمان محتجز أمريكي في غزة

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إنه «مصدوم وغاضب»، وذلك عقب إعلان إسرائيل استعادة 6 جثامين من نفق في جنوب غزة، بينهم الأمريكي- الإسرائيلي هيرش جولدبرج- بولين.

وأضاف في بيان نشره الموقع الرسمي للبيت الأبيض، صباح الأحد: «لقد عملت بلا كلل لإعادة هيرش إلى والديه بأمان، وأنا حزين للغاية بسبب خبر وفاته.. إنه أمر مأساوي».

وتعهد بايدن بأن «يدفع قادة حماس ثمن هذه الجرائم»، لافتًا إلى «مواصلة العمل على مدار الساعة للتوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح المحتجزين المتبقين».

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، أنه حدد هويات المحتجزين الستة، الذين عثر على جثثهم في نفق تحت الأرض، في جنوب قطاع غزة.

وزعم في بيان، أنه عثر على الجثث السبت، في «نفق تحت الأرض في منطقة رفح بقطاع غزة»، وقد أُعيدت إلى إسرائيل، حيث تم التعرف عليها رسميا.



